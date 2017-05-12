Первый зарубежный визит Трампа поможет подтвердить лидерство США - Белый дом

2017-05-12 23:00 | www.trend.az | 2

Цель первого зарубежного визита президента США Дональда Трампа — подтвердить лидерство США в мире, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

Трамп ранее объявил, что посетит в мае Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан, а затем отправится на саммит НАТО в Брюсселе и встречу "большой семерки" на Сицилии.

Он рассказал, что визит Трампа в Европу и на Ближний Восток имеет "три главных цели". "Во-первых, подтвердить американское мировое лидерство. Во-вторых, продолжать выстраивать отношения с мировыми лидерами, и, в-третьих, передать сообщение об объединении с американскими друзьями и веру в три главные мировые религии", — сказал Макмастер.

По его словам, этот визит является "поистине историческим", и "ни один из президентов США еще не посещал священные места для иудеев, христиан и мусульман в ходе одной поездки".