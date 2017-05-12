Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил IV Игры исламской солидарности Баку-2017 открытыми

2017-05-12 23:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил IV Игры исламской солидарности Баку-2017 открытыми.

В Играх участвуют более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, около двух тысяч представителей команд и технического состава.

Соревнования проводятся на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках по 21 виду спорта (легкая атлетика и параатлетика, прыжки в воду, плавание, водное поло, баскетбол 3х3, бокс, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, гандбол, дзюдо и парадзюдо, каратэ, стрельба, настольный теннис, тхэквондо, теннис, волейбол, тяжелая атлетика, борьба (греко-римская, вольная, женская), ушу и зорхана).

Спортсмены будут вести борьбу за 269 комплектов медалей.

Азербайджан на Играх представляют 325 атлетов. Самую многочисленную делегацию направила Турция – 345 спортсменов. Третье место по количеству участвующих в Играх спортсменов занимает Иран – 300 атлетов.

Игры исламской солидарности - мультиспортивное и многонациональное мероприятие, проводимое Спортивной федерацией исламской солидарности (СФИС). Первые Игры прошли в 2005 году в Саудовской Аравии.

Решение о проведении Игр исламской солидарности в столице Азербайджана - Баку было принято в июле 2013 года на Генеральной ассамблее СФИС в Джидде.