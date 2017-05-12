Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Для нас большая честь принимать Игры исламской солидарности

2017-05-12 23:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Для нас большая честь принимать Игры исламской солидарности, сказала в ходе выступления в пятницу на официальной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

"Дорогие соотечественники! Сегодня вечером мы с чувством гордости принимаем IV Игры исламской солидарности, являющиеся торжеством единства и спорта. Для нас большая честь принимать Игры", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.