Мехрибан Алиева: Сегодня мы объединяем Исламский мир

2017-05-12 23:37 | www.oxu.az | 5

Для нас большая честь принимать Игры исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az, об этом сказала в ходе выступления в пятницу на официальной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

«Дорогие соотечественники! Сегодня вечером мы с чувством гордости принимаем IV Игры исламской солидарности, являющиеся торжеством единства и спорта. Сегодня мы объединяем Исламский мир. Для нас большая честь принимать Игры», - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

С.Б.

