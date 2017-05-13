Юсуф Аль-Усаймин: “Игры внесут вклад в поощрение спорта в странах-членах ОИС”

2017-05-13 00:02 | www.apa.az | 3

Игры внесут вклад в поощрение спорта в странах-членах ОИС.

Как передает АПА, об этом сказал в ходе выступления на официальной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф Аль-Усаймин.

Выразив глубокую признательность азербайджанскому народу, президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту, председателю Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан ханум Алиевой и правительству Азербайджана за организацию грандиозного мероприятия, он высказал уверенность в том, что Игры внесут вклад в поощрение спорта в странах-членах Организации исламского сотрудничества, окажут поддержку молодежи в исламском мире.

Подчеркнув, что проведение в Баку IV Игр исламской солидарности совпало с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом исламской солидарности», Юсуф Аль-Усаймин отметил, что Азербайджан тем самым демонстрирует активное участие в усилении мультикультурализма, укреплении межкультурного диалога и межцивилизационного диалога, распространении через спорт знаний об исламских ценностях на глобальном уровне.

Отметив, что Игры исламской солидарности являются одними из крупнейших спортивных мероприятий в мире, генеральный секретарь сказал: «Нынешние Игры объединяют почти 4000 атлетов из разных стран, обладающих различными культурами. Это наглядно демонстрирует исламскую солидарность, отражает истинную суть Ислама, то, что он является религией мира и толерантности, усиливает узы знаний, гармонии, дружбы и образ жизни, связанный с мирным сосуществованием, между народами».