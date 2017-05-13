В Германии обезвредили 70-килограммовую бомбу времен Второй мировой

2017-05-13 00:28 | www.trend.az | 4

Авиационную бомбу времен Второй мировой войны общим весом порядка 70 килограмм обезвредили спустя 10 часов с начала операции в городе Геретсрид (федеральная земля Бавария) на юге Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

По ее информации, бомбу нашел водитель экскаватора во время строительных работ на дороге, о чем впоследствии незамедлительно сообщил полиции. В связи с предстоящими действиями саперов, несколько детских садов, медицинских и социальных учреждений, а также около тысячи местных жителей были эвакуированы, хотя некоторые из них отказались покидать свои квартиры.

В целом, прошло около 19 часов, прежде чем людям разрешили вернуться домой, добавляет издание.

В декабре 2016 года в Аугсбурге была проведена крупнейшая акция по эвакуации жителей из-за обнаружения бомбы Второй мировой войны, тогда свои дома пришлось оставить примерно 54 тыс. человек.