Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Игры исламской солидарности - новая яркая страница в динамичном развитии Азербайджана (версия 3)

2017-05-13 00:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Для нас большая честь принимать Игры исламской солидарности, сказала в ходе выступления в пятницу на официальной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

"Президент Азербайджанской Республики Ваше превосходительство Ильхам Алиев! Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин! Уважаемые члены Спортивной федерации исламской солидарности! Спортсмены исламского мира! Дамы и господа! Уважаемые гости! Добро пожаловать в Азербайджан! Добро пожаловать на IV Игры исламской солидарности Баку-2017!" - сказала председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

"Дорогие соотечественники! Сегодня вечером мы с чувством гордости принимаем IV Игры исламской солидарности, являющиеся торжеством единства и спорта. Для нас большая честь принимать Игры", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Сегодня Азербайджан принимает весь исламский мир. Искренне приветствую тысячи спортсменов, прибывших с четырех континентов, и гостей нашей столицы, говорю им "Добро пожаловать". Поздравляю каждого гражданина нашей прекрасной Родины со всеми успехами и выражаю свою признательность. Пусть Всевышний хранит Азербайджан!" - сказала председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности.

"Дорогие друзья! Представители более пятидесяти стран этим вечером в Баку отмечают церемонию открытия IV Игр исламской солидарности. Ваше пребывание здесь - честь для нас. Наши братья и сестры, Азербайджан с удовольствием приветствует вас. Хочу выразить признательность Спортивной федерации исламской солидарности за поручение Баку проведения IV Игр исламской солидарности", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Как отметила Первый вице-президент Азербайджана, Игры исламской солидарности Баку-2017 - новая яркая страница в динамичном развитии Азербайджана и очередное историческое событие для международной спортивной общественности.

"Вложенные нами в спорт большие инвестиции с освоением навыков на мировом уровне, созданием сооружений и инфраструктуры обеспечили большое наследие для будущего. Сегодня вечером мы собираем исламский мир вместе. Азербайджан испытывает чувство гордости в связи с тем, что взял на себя эту высшую миссию. Мы являемся древним краем, обладающим охватывающей тысячелетия культурой и сильными исламскими традициями. В то же время мы - молодая, современная и стремительно развивающаяся страна. В прошлом году Азербайджан отметил 25-ю годовщину восстановления независимости", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

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