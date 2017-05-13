Азербайджан активно участвует в укреплении межкультурного диалога и отношений между цивилизациями - генсек ОИС

2017-05-13 01:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно участвует в укреплении межкультурного диалога и отношений между цивилизациями, сказал в ходе выступления в пятницу в Баку на официальной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин.

«Проведение IV Игр исламской солидарности в Баку совпадает с объявлением 2017-го года «Годом исламской солидарности» в Азербайджане. Это показывает, что Азербайджан не только предан развитию спорта, но и активно участвует в укреплении мультикультурализма, межкультурного диалога и отношений между цивилизациями, а также в распространении через спорт исламских ценностей на глобальном уровне», - сказал генсек организации.

Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин выразил глубокую признательность азербайджанскому народу, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Азербайджана, председателю Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиевой и правительству страны за усилия, приложенные для организации IV Игр исламской солидарности.

«Мы уверены, что это мероприятие внесет вклад в развитие спорта в странах-членах ОИС и поддержит молодежь в исламском мире. Игры исламской солидарности являются одними из крупнейших спортивных мероприятий в мире. Эти Игры объединяют почти четыре тысячи атлетов, представляющих различные культуры и разные страны, что наглядно демонстрирует исламскую солидарность и истинную суть ислама - религии мира и толерантности", - сказал он.

(Автор: Азад Гасанли)