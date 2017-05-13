"Челси" стал шестикратным чемпионом Англии по футболу

2017-05-13 01:23 | www.apa.az | 3

Футбольный клуб "Челси" обыграл "Вест Бромвич" со счетом 1:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии и досрочно завоевал победу в турнире.

Как передает АПА, после данной встречи "Челси" за два тура до конца первенства досрочно стал чемпионом Англии, набрав 87 очков. У ближайшего преследователя команды - лондонского "Тоттенхэма" - за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

"Челси" стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории.