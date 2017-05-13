В Баку завершилась церемония открытия Исламиады – ОБНОВЛЕНО

2017-05-13 01:46 | www.oxu.az | 3

В Баку завершилась церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az, первые медали Исламиады начнут вручаться победителям на следующий день после церемонии открытия. В этот день будут разыграны 23 комплекта медалей в 6 видах спорта. Больше всего медалей будет разыграно 17 мая - 35 комплектов.

12.05.2017 23:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил IV Игры Исламской Солидарности Баку-2017 открытыми.

Как передает Oxu.Az, на церемонии открытия также выступили глава Оргкомитета Исламиады Мехрибан Алиева и президент Спортивной федерации исламской солидарности Абдулла Бин Мосаад Бин Абдулазиз.

22:15

На Бакинском Олимпийском стадионе проходит церемония открытия IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az, в церемонии открытия принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В Играх участвуют более трех тысяч спортсменов, представляющих 54 страны, около двух тысяч представителей команд и технического состава.

Азербайджан на Играх представляют 325 атлетов. Самую многочисленную делегацию направила Турция – 345 спортсменов. Третье место по количеству участвующих в Играх спортсменов занимает Иран – 300 атлетов.

С.Б.

