Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Игры исламской солидарности - новая яркая страница в динамичном развитии Азербайджана (версия 4)

2017-05-13 02:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для нас большая честь принимать Игры исламской солидарности, сказала в ходе выступления в пятницу на официальной церемонии открытия IV Игр исламской солидарности Первый вице-президент Азербайджана, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

"Президент Азербайджанской Республики Ваше превосходительство Ильхам Алиев! Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин! Уважаемые члены Спортивной федерации исламской солидарности! Спортсмены исламского мира! Дамы и господа! Уважаемые гости! Добро пожаловать в Азербайджан! Добро пожаловать на IV Игры исламской солидарности Баку-2017!" - сказала председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева.

"Дорогие соотечественники! Сегодня вечером мы с чувством гордости принимаем IV Игры исламской солидарности, являющиеся торжеством единства и спорта. Для нас большая честь принимать Игры", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Сегодня Азербайджан принимает весь исламский мир. Искренне приветствую тысячи спортсменов, прибывших с четырех континентов, и гостей нашей столицы, говорю им "Добро пожаловать". Поздравляю каждого гражданина нашей прекрасной Родины со всеми успехами и выражаю свою признательность. Пусть Всевышний хранит Азербайджан!" - сказала председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности.

"Дорогие друзья! Представители более пятидесяти стран этим вечером в Баку отмечают церемонию открытия IV Игр исламской солидарности. Ваше пребывание здесь - честь для нас. Наши братья и сестры, Азербайджан с удовольствием приветствует вас. Хочу выразить признательность Спортивной федерации исламской солидарности за поручение Баку проведения IV Игр исламской солидарности", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Как отметила Первый вице-президент Азербайджана, Игры исламской солидарности Баку-2017 - новая яркая страница в динамичном развитии Азербайджана и очередное историческое событие для международной спортивной общественности.

"Вложенные нами в спорт большие инвестиции с освоением навыков на мировом уровне, созданием сооружений и инфраструктуры обеспечили большое наследие для будущего. Сегодня вечером мы собираем исламский мир вместе. Азербайджан испытывает чувство гордости в связи с тем, что взял на себя эту высшую миссию. Мы являемся древним краем, обладающим охватывающей тысячелетия культурой и сильными исламскими традициями. В то же время мы - молодая, современная и стремительно развивающаяся страна. В прошлом году Азербайджан отметил 25-ю годовщину восстановления независимости", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева подчеркнула, что мультикультуральная история Азербайджана является самой священной частью нашего открытого, толерантного общества.

"Мы горды быть частью истории и наследия ислама, делиться ценностями ислама. Творческие элементы этих Игр, начиная от медалей, которыми будут награждены атлеты, одержавшие победу, и завершая грандиозными церемониями открытия и закрытия, вдохновлены нашей богатой культурой. Страна огней Азербайджан также является и страной хрустальных вод. Наши уникальные озера и реки, водопады и родники, Каспийское море на протяжении веков были источником нашей жизни. Этот животворящий элемент, и занимающий основное место в нашем общем исламском наследии, формирует важную часть природной красоты и самобытности нашей страны от Кавказских гор до Каспийского моря. Вода, являющаяся символом Игр исламской солидарности Баку-2017, за последние пять недель совершила большое путешествие, начавшееся с Каспийского моря. Она продемонстрировала миру неповторимую природу Азербайджана. Вдохновила людей, принеся каждому добрую весть о мире и дружбе.

Дорогие друзья, я приветствую всех наших прекрасных, молодых волонтеров. Мы гордимся вами. Эти Игры стали возможны благодаря вашему энтузиазму и самоотверженности, доброжелательности и решительности. Искренне благодарю вас!", - сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

"Спортсмены исламского мира, большая радость видеть вас здесь в качестве наших гостей. Весь Азербайджан с вами и желает вам больших успехов. Это ваши Игры. В предстоящие десять дней наша страна будет вашим домом. Этим вечером я выступаю перед вами с чувством гордости за все достижения нашей страны", - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Привязанность нашего народа к прогрессу меня вдохновляет. Мы все можем гордиться совместными достижениями. Два года назад Азербайджан вошел в историю, собрав вместе весь европейский континент в рамках первых Европейских игр. Теперь же мы объединяем в Баку - на IV Играх Исламской солидарности людей исламского мира с четырех континентов", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева напомнила, что 2017-й год объявлен в Азербайджане "Годом исламской солидарности".

"Баку-2017 и сила спорта объединяют наши народы в духе дружбы, мира, толерантности и милосердия ислама. Наша сила - в солидарности! – это воодушевляющее послание наши Игры отправят далеко за пределы Азербайджана. Атлеты исламского мира! Дамы и господа! Дорогие друзья! Добро пожаловать на Игры исламской солидарности Баку – 2017! Добро пожаловать в Азербайджан!», - сказала Первый вице-президент Мехрибан Алиева.