Азад Рагимов: Мы ждем от наших спортсменов высоких результатов на Играх исламской солидарности в Баку

2017-05-13 02:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия, проводящихся в Баку Игр исламской солидарности, занимает особое место. Об этом сказал Trend министр молодежи и спорта, генеральный исполнительный директор Операционного комитета IV Игр исламской солидарности Азад Рагимов.

"Церемония открытия позволила продемонстрировать всему миру историю Азербайджана, красоту нашей Родины и Баку. Естественно, что Игры в основном для спортсменов. Мы бы хотели, чтобы наши спортсмены показали высокие результаты и мы ждем от них этих результатов. На этих Играх исламской солидарности мы ожидаем, что наши спортсмены выступят очень хорошо и они уже начали это доказывать в соревнованиях, проводимых в эти дни", - сказал министр.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Орхан Гулузаде)