Пять мирных жителей погибли при налете ВВС коалиции у Дейр-эз-Зора

2017-05-13 03:27 | www.trend.az | 3

Пять мирных жителей погибли при авиаударе, нанесенном ВВС международной коалиции, которую возглавляют США, близ города Дэйр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По имеющейся информации, боевые самолеты коалиции атаковали предполагаемые позиции террористов в населенном пункте Эль-Курия, расположенном на востоке Дейр-эз-Зора.

Отмечается, что буквально два дня назад, в ходе ночного налета ВВС коалиции на сирийскую деревню Эс-Салахия, которая находится на севере города Ракка, было убито не менее 11 местных жителей, в том числе четверо детей.

Город Ракка в настоящий момент удерживается террористами группировки "Исламское государство" (ИГ). Наступление на позиции экстремистов осуществляет арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", поддержку которой оказывают ВВС коалиции.