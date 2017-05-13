В Германии хакеры атаковали системы железной дороги

2017-05-13 04:51 | www.apa.az | 3

Хакеры атаковали в пятницу системы основного железнодорожного оператора Германии, концерна Deutsche Bahn (DB).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, вредоносные сообщения появились на мониторах железнодорожных платформ и вокзалов в разных концах страны: во Франкфурте-на-Майне и Нойштадте.

В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. хакерских атак с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений произошло в России.

За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники воспользовались шпионским программным обеспечением, которое использовало Агентство национальной безопасности (АНБ) США.