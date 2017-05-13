В Германии пассажиров лайнера эвакуировали из-за подозрительного разговора

2017-05-13 06:19 | www.trend.az | 3

Полторы сотни пассажиров самолета Boeing 737 австрийской авиакомпании Niki, выполнявшего рейс из аэропорта Кёльн/Бонн на Майорку, были эвакуированы в пятницу вечером за несколько минут до взлета, передает ТАСС со ссылкой на местную газету Express.

Причиной эвакуации стал подслушанный разговор одного из находившихся на борту.

"Двое пассажиров незадолго до взлета покинули борт самолета и выразили сотрудникам авиакомпании опасения из-за содержания услышанного в салоне разговора", - цитирует издание представителя полиции. Он не уточнил, о чем конкретно шла речь, но отметил, что сбежавшие пассажиры отказались возвращаться на свои места из-за услышанного.

В результате все находившиеся в самолете 167 пассажиров были эвакуированы и размещены в зале ожидания. Их багаж был вновь отправлен на досмотр. Лишь через несколько часов самолет с большим опозданием вылетел на Майорку, так как ни среди пассажиров, ни в багаже ничего подозрительного найдено не было.