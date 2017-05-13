Три человека погибли при взрыве смертника на юге Сомали

2017-05-13 07:31 | www.trend.az | 2

В пятницу во второй половине дня смертник взорвал себя на юге Сомали, погибли три человека, в том числе и сам террорист, передает Синьхуа.

Как заявил представитель Министерства национальной безопасности Сомали, инцидент имел место в важном городе Кисмайо на юге страны. Взрыв был совершен членом экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Помимо нападавшего, погибли две женщины. Еще один человек получил ранения.

По словам данного представителя, силы безопасности Сомали будут сохранять бдительность и сотрудничать с миссией Африканского союза (АС) в Сомали в борьбе с боевиками группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" - экстремистская организация, поддерживающая связь с террористической сетью "Аль-Каида". За последние годы она совершила многочисленные террористические нападения в Сомали и соседних странах. Для ликвидации группировки "Аш-Шабаб" силы безопасности Сомали и войска стран АС провели уже целый ряд военных операций.