Баку-2017: Календарь шестого дня Игр исламской солидарности в Баку
2017-05-13 08:00 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Стартует шестой день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.
Сегодня будет проведен турнир по боксу среди мужчин в весовых категориях 46-49 и до 56, 64 и 81 кг.
Азербайджан в весовой категории до 49 кг будет представлять Руфат Гусейнов, до 56 кг - Тайфур Алиев, до 64 кг - Эльвин Исаев, до 81 кг - Рауф Рагимов.
РАСПИСАНИЕ:
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12:00 - 15:15
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Мужчины - первый наилегчайший вес (46-49 кг)
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Мужчины - легкий полусредний вес (до 64 кг)
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18:00 - 20:45
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Мужчины - полулегкий вес (до 56 кг)
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Мужчины - полутяжелый вес (до 81 кг)
В шестой день также состоятся квалификационные этапы в соревнованиях по спортивной гимнастике.
Азербайджан на соревнованиях представят Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов среди мужчин и Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова в женской спортивной гимнастике.
РАСПИСАНИЕ:
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09:00 - 13:00
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Мужчины - вольные упражнения - квалификационный этап
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Женщины - опорные прыжки - квалификационный этап
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Мужчины - упражнения на брусьях - квалификационный этап
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Мужчины - упражнения на кольцах - квалификационный этап
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Женщины - упражнения на брусьях разной высоты - квалификационный этап
Помимо этого, будут продолжаться соревнования по художественной гимнастике.
Азербайджан будут представлять Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова.
РАСПИСАНИЕ:
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18:30 - 20:45
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Женщины - упражнения с булавами - квалификационный этап
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Женщины - упражнения с лентой - квалификационный этап
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Женщины - групповые упражнения - Церемония медалей
Также женская сборная Азербайджана по гандболу встретится в полуфинале со сборной Узбекистана.
РАСПИСАНИЕ:
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09:00 - 10:35
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Женская команда, первый полуфинал (Азербайджан - Узбекистан)
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11:15 - 12:50
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Мужская команда, первый полуфинал (Саудовская Аравия - Ирак)
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13:30 - 15:05
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Женская команда, второй полуфинал (Турция - Камерун)
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15:45 - 17:20
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Мужская команда, второй полуфинал (Турция - Алжир)
Сегодня также будет дан старт соревнованиям по дзюдо.
В индивидуальных соревнованиях среди мужчин Азербайджан представят - Орхан Сафаров (до 60 кг), Ниджат Шихализаде (до 66 кг), Рустам Оруджев и Хидайет Гейдаров (до 73 кг), Мамедали Мехтиев (до 90 кг), Эльмар Гасымов и Эльхан Мамедов (до 100 кг), а в командных соревнованиях Руфат Исмаилов (до 81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят вместе с другими дзюдоистами.
В индивидуальных соревнованиях среди женщин Азербайджан представят - Аиша Гурбанлы и Эрдэнэбат Базаррагча (до 48 кг), Назакят Азизова (до 52 кг), Кифаят Гасымова и Мунхтседев Ичинхорлу (до 57 кг), Ханум Гусейнова (до 63 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг), а в командных соревнованиях Пуревсурен Буянхишиг (до 52 кг) и Гюльсадаф Керимова (до 63 кг) выступят вместе с другими дзюдоистками.
РАСПИСАНИЕ:
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10:00 - 14:02
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Женщины - 48 кг
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Женщины - 52 кг
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Женщины - 57 кг
|
Женщины - 60 кг
|
Женщины - 63 кг
|
Мужчины - 66 кг
|
Мужчины - 73 кг
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Женщины - 57 кг парадзюдо
|
Женщины -70 кг парадзюзо
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18:00 - 20:43
|
Женщины - 48 кг
|
Женщины - 52 кг
|
Женщины - 57 кг
|
Мужчины - 60 кг
|
Женщины - 63 кг
|
Мужчины - 66 кг
|
Мужчины - 73 кг
|
Женщины - 57 кг парадзюдо
|
Женщины - 70 кг парадзюдо
В шестой день Игр также начнутся соревнования по карате.
Азербайджан по карате будут представлять 12 каратистов и каратисток. В соревнованиях женщин по кумитэ - Нурана Алиева (до 50 кг), Илаха Гасымова (до 55 кг), Фарида Абиева (до 61 кг), Ирина Заретска (до 68 кг), Фарида Алиева (+68 кг), а в соревнованиях мужчин по кумитэ - Фирдовси Фарзалиев (до 60 кг), Ниязи Алиев (до 67 кг), Рафаэль Агаев (до 75 кг), Айхан Мамаев (до 84 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг). В соревнованиях женщин по ката - Неда Резаи, а мужчин - Роман Гейдаров.
РАСПИСАНИЕ:
|
10:00 - 13:00
|
Женщины, кумитэ - 50 кг
|
Женщины, кумитэ - 55 кг
|
Мужчины, кумитэ - 60 кг
|
Женщины, кумитэ - 61 кг
|
Мужчины, кумитэ - 67 кг
|
Мужчины, кумитэ - 75 кг
|
18:00 - 21:06
|
Женщины, кумитэ - 50 кг
|
Женщины, кумитэ - 55 кг
|
Мужчины, кумитэ - 60 кг
|
Женщины, кумитэ - 61 кг
|
Мужчины, кумитэ - 67 кг
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Мужчины, кумитэ - 75 кг
А в соревнованиях по стрельбе пройдет стрельба с 10 м пневматической винтовки и пистолета, а также состоится квалификационный и финальный этап по траншейному стенду.
РАСПИСАНИЕ:
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09:00 - 18:00
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Мужчины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Финал
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Мужчины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Квалификационный этап
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Мужчины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Церемония медалей
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Женщины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Финал
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Женщины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Квалификационный этап
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Женщины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Церемония медалей
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Женщины, стрельба с 25 м пистолета - Квалификационный этап
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Мужчины, стрельба с 25 м пистолета - Квалификационный этап
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Мужчины, стрельба с 25 м пистолета - Церемония медалей
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Женщины, траншейный стенд - Финал
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Женщины, траншейный стенд - Квалификационный этап
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Женщины, траншейный стенд - Церемония медалей
Также пройдут соревнования по плаванию (мужчины - 400 м вольный стиль, 100 м - баттерфляй, 50 м - брасс, 200 м - на спине и 4х100 м вольная эстафета; женщины - 800 м вольный стиль, 200 м - комплексное плавание, 50 м - брасс, 100 м - на спине и 200 м - комплексное плавание).
РАСПИСАНИЕ:
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10:00 - 11:21
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Мужчины. 400 м. Вольный стиль
|
Женщины. 800 м. Вольный стиль
|
Мужчины. 100 м. Баттерфляй (дельфин)
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Женщины. 200 м. Комплекское плавание
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17:00 - 19:27
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Мужчины. 400 м. Вольный стиль
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Женщины. 800 м. Вольный стиль
|
Мужчины. 100 м. Баттерфляй (дельфин)
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Мужчины. 50 м. Брасс
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Женщины. 50 м. Брасс
|
Женщины. 100 м. На спине
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Мужчины. 200 м. На спине
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Женщины. 200 м. Комплексное плавание
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Мужчины. 4х100 м. Вольный стиль. Эстафета
Помимо этого, начнутся квалификационные этапы по теннису.
РАСПИСАНИЕ:
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10:00 - 19:00
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Мужская команда. Группа А. Квалификационный этап
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Мужская команда. Группа В. Квалификационный этап
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Женщины. Группа А. Квалификационный этап
На третьем турнирном дне по воллейболу, женская сборная Азербайджана встретится со сборной Таджикистана, а мужская с Турцией.
РАСПИСАНИЕ:
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10:00 - 12:30
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Мужская команда. Групповой этап А3 (Туркменистан - Палестина)
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19:00 - 21:30
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Женская команда. Групповой этап А3. (Азербайджан - Таджикистан)
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21:30 - 23:59
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Мужская команда. Групповой этап А4 (Азербайджан - Турция)
В соревнованиях по водному поло сборная Азербайджана встретится со сборной Ирана.
РАСПИСАНИЕ:
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16:30 - 17:30
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Мужская команда. Групповой этап A4-A5 (Турция - Индонезия)
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18:00 - 19:00
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Мужская команда. Групповой этап A1-A2 (Азербайджан - Иран)
Будет дан старт также соревнованиям по тяжелой атлетике - женщины (48 и 53 кг), мужчины (56 кг). Азербайджан по тяжелой атлетике будут представлять 16 спортсменов (8 женщин и 8 мужчин).
Согласно расписанию, соревнования по тяжелой атлетике будут проходить каждый день с 13 по 17 мая в 12:00 по местному времени. 14 мая будут определены победители в двух группах (весовых категориях), а в остальные дни в трех группах.
В Играх исламской солидарности по тяжелой атлетике первыми выступят мужчины в весовой категории до 56 кг. В этой весовой категории Азербайджан будет представлять Эльмар Алыев.
РАСПИСАНИЕ:
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12:00 - 18:00
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Женщины - 48 кг
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Женщины - 53 кг
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Мужчины - 56 кг
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.