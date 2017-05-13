Баку-2017: Календарь шестого дня Игр исламской солидарности в Баку

2017-05-13 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Стартует шестой день соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Сегодня будет проведен турнир по боксу среди мужчин в весовых категориях 46-49 и до 56, 64 и 81 кг.

Азербайджан в весовой категории до 49 кг будет представлять Руфат Гусейнов, до 56 кг - Тайфур Алиев, до 64 кг - Эльвин Исаев, до 81 кг - Рауф Рагимов.

РАСПИСАНИЕ:

12:00 - 15:15 Мужчины - первый наилегчайший вес (46-49 кг) Мужчины - легкий полусредний вес (до 64 кг) 18:00 - 20:45 Мужчины - полулегкий вес (до 56 кг) Мужчины - полутяжелый вес (до 81 кг)

В шестой день также состоятся квалификационные этапы в соревнованиях по спортивной гимнастике.

Азербайджан на соревнованиях представят Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов среди мужчин и Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова в женской спортивной гимнастике.

РАСПИСАНИЕ:

09:00 - 13:00 Мужчины - вольные упражнения - квалификационный этап Женщины - опорные прыжки - квалификационный этап Мужчины - упражнения на брусьях - квалификационный этап Мужчины - упражнения на кольцах - квалификационный этап Женщины - упражнения на брусьях разной высоты - квалификационный этап

Помимо этого, будут продолжаться соревнования по художественной гимнастике.

Азербайджан будут представлять Марина Дурунда, Жаля Пириева и Зохра Агамирова.

РАСПИСАНИЕ:

18:30 - 20:45 Женщины - упражнения с булавами - квалификационный этап Женщины - упражнения с лентой - квалификационный этап Женщины - групповые упражнения - Церемония медалей

Также женская сборная Азербайджана по гандболу встретится в полуфинале со сборной Узбекистана.

РАСПИСАНИЕ:

09:00 - 10:35 Женская команда, первый полуфинал (Азербайджан - Узбекистан) 11:15 - 12:50 Мужская команда, первый полуфинал (Саудовская Аравия - Ирак) 13:30 - 15:05 Женская команда, второй полуфинал (Турция - Камерун) 15:45 - 17:20 Мужская команда, второй полуфинал (Турция - Алжир)

Сегодня также будет дан старт соревнованиям по дзюдо.

В индивидуальных соревнованиях среди мужчин Азербайджан представят - Орхан Сафаров (до 60 кг), Ниджат Шихализаде (до 66 кг), Рустам Оруджев и Хидайет Гейдаров (до 73 кг), Мамедали Мехтиев (до 90 кг), Эльмар Гасымов и Эльхан Мамедов (до 100 кг), а в командных соревнованиях Руфат Исмаилов (до 81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) выступят вместе с другими дзюдоистами.

В индивидуальных соревнованиях среди женщин Азербайджан представят - Аиша Гурбанлы и Эрдэнэбат Базаррагча (до 48 кг), Назакят Азизова (до 52 кг), Кифаят Гасымова и Мунхтседев Ичинхорлу (до 57 кг), Ханум Гусейнова (до 63 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг), а в командных соревнованиях Пуревсурен Буянхишиг (до 52 кг) и Гюльсадаф Керимова (до 63 кг) выступят вместе с другими дзюдоистками.

РАСПИСАНИЕ:

10:00 - 14:02 Женщины - 48 кг Женщины - 52 кг Женщины - 57 кг Женщины - 60 кг Женщины - 63 кг Мужчины - 66 кг Мужчины - 73 кг Женщины - 57 кг парадзюдо Женщины -70 кг парадзюзо 18:00 - 20:43 Женщины - 48 кг Женщины - 52 кг Женщины - 57 кг Мужчины - 60 кг Женщины - 63 кг Мужчины - 66 кг Мужчины - 73 кг Женщины - 57 кг парадзюдо Женщины - 70 кг парадзюдо

В шестой день Игр также начнутся соревнования по карате.

Азербайджан по карате будут представлять 12 каратистов и каратисток. В соревнованиях женщин по кумитэ - Нурана Алиева (до 50 кг), Илаха Гасымова (до 55 кг), Фарида Абиева (до 61 кг), Ирина Заретска (до 68 кг), Фарида Алиева (+68 кг), а в соревнованиях мужчин по кумитэ - Фирдовси Фарзалиев (до 60 кг), Ниязи Алиев (до 67 кг), Рафаэль Агаев (до 75 кг), Айхан Мамаев (до 84 кг), Асиман Гурбанлы (+84 кг). В соревнованиях женщин по ката - Неда Резаи, а мужчин - Роман Гейдаров.

РАСПИСАНИЕ:

10:00 - 13:00 Женщины, кумитэ - 50 кг Женщины, кумитэ - 55 кг Мужчины, кумитэ - 60 кг Женщины, кумитэ - 61 кг Мужчины, кумитэ - 67 кг Мужчины, кумитэ - 75 кг 18:00 - 21:06 Женщины, кумитэ - 50 кг Женщины, кумитэ - 55 кг Мужчины, кумитэ - 60 кг Женщины, кумитэ - 61 кг Мужчины, кумитэ - 67 кг Мужчины, кумитэ - 75 кг

А в соревнованиях по стрельбе пройдет стрельба с 10 м пневматической винтовки и пистолета, а также состоится квалификационный и финальный этап по траншейному стенду.

РАСПИСАНИЕ:

09:00 - 18:00 Мужчины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Финал Мужчины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Квалификационный этап Мужчины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Церемония медалей Женщины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Финал Женщины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Квалификационный этап Женщины, стрельба с 10 м пневматической винтовки - Церемония медалей Женщины, стрельба с 25 м пистолета - Квалификационный этап Мужчины, стрельба с 25 м пистолета - Квалификационный этап Мужчины, стрельба с 25 м пистолета - Церемония медалей Женщины, траншейный стенд - Финал Женщины, траншейный стенд - Квалификационный этап Женщины, траншейный стенд - Церемония медалей

Также пройдут соревнования по плаванию (мужчины - 400 м вольный стиль, 100 м - баттерфляй, 50 м - брасс, 200 м - на спине и 4х100 м вольная эстафета; женщины - 800 м вольный стиль, 200 м - комплексное плавание, 50 м - брасс, 100 м - на спине и 200 м - комплексное плавание).

РАСПИСАНИЕ:

10:00 - 11:21 Мужчины. 400 м. Вольный стиль Женщины. 800 м. Вольный стиль Мужчины. 100 м. Баттерфляй (дельфин) Женщины. 200 м. Комплекское плавание 17:00 - 19:27 Мужчины. 400 м. Вольный стиль Женщины. 800 м. Вольный стиль Мужчины. 100 м. Баттерфляй (дельфин) Мужчины. 50 м. Брасс Женщины. 50 м. Брасс Женщины. 100 м. На спине Мужчины. 200 м. На спине Женщины. 200 м. Комплексное плавание Мужчины. 4х100 м. Вольный стиль. Эстафета

Помимо этого, начнутся квалификационные этапы по теннису.

РАСПИСАНИЕ:

10:00 - 19:00 Мужская команда. Группа А. Квалификационный этап Мужская команда. Группа В. Квалификационный этап Женщины. Группа А. Квалификационный этап

На третьем турнирном дне по воллейболу, женская сборная Азербайджана встретится со сборной Таджикистана, а мужская с Турцией.

РАСПИСАНИЕ:

10:00 - 12:30 Мужская команда. Групповой этап А3 (Туркменистан - Палестина) 19:00 - 21:30 Женская команда. Групповой этап А3. (Азербайджан - Таджикистан) 21:30 - 23:59 Мужская команда. Групповой этап А4 (Азербайджан - Турция)

В соревнованиях по водному поло сборная Азербайджана встретится со сборной Ирана.

РАСПИСАНИЕ:

16:30 - 17:30 Мужская команда. Групповой этап A4-A5 (Турция - Индонезия) 18:00 - 19:00 Мужская команда. Групповой этап A1-A2 (Азербайджан - Иран)

Будет дан старт также соревнованиям по тяжелой атлетике - женщины (48 и 53 кг), мужчины (56 кг). Азербайджан по тяжелой атлетике будут представлять 16 спортсменов (8 женщин и 8 мужчин).

Согласно расписанию, соревнования по тяжелой атлетике будут проходить каждый день с 13 по 17 мая в 12:00 по местному времени. 14 мая будут определены победители в двух группах (весовых категориях), а в остальные дни в трех группах.

В Играх исламской солидарности по тяжелой атлетике первыми выступят мужчины в весовой категории до 56 кг. В этой весовой категории Азербайджан будет представлять Эльмар Алыев.

РАСПИСАНИЕ:

12:00 - 18:00 Женщины - 48 кг Женщины - 53 кг Мужчины - 56 кг

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.