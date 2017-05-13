В Туркменистане назначен генпрокурор

2017-05-13 08:20 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Меджлис (парламент) Туркменистана дал согласие на назначение Батыра Атдаева на должность генерального прокурора, говорится в сообщении туркменского правительства.

Этот вопрос был рассмотрен по предложению президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, что соответствует основному закону.

Батыр Атдаев до этого занимал пост вице-премьера, ответственного за торговлю. Ранее был председателем Высшей контрольной палаты.

Прежний генпрокурор Аманмырат Халлыев был освобожден с этой должности после того, как на заседании Госсовета безопасности Туркменистана поднимался вопрос вопрос о случаях взяточничества и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов.

(Автор: Гусейн Гасанов)