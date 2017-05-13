В Туркменистане произведены кадровые перестановки в правительстве
2017-05-13 08:29 | www.trend.az | 3
АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в правительстве, говорится в сообщении национального телеканала Алтын Асыр.
Соответствующие документы были подписаны главой государства на расширенном заседании Кабинета Министров страны.
Мухамметмырат Айдогдыев назначен вице-премьером по вопросам промышленности и освобожден от должности председателя госконцерна «Туркменхимия».
Батыр Атдаев освобожден от должности вице-премьера, курирующего торговый комплекс и предпринимательство, в связи с переходом на другую работу.
Оразмырат Гурбанназаров назначен вице-премьером и освобожден от должности хякима (главы) Дашогузского велаята (области). Он будет курировать сферу торговли.
Мерген Аннабаев освобожден от должности председателя госкомитета Туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам за серьезные недостатки, допущенные в работе. На этом посту его заменил Батырмырат Оразмырадов.
Язгелди Аннаев освобожден от должности гендиректора гособъединения «Туркмен атлары» (Туркменские кони). На этом посту его сменил Мергеннепес Аннанепесов, ранее занимавший пост заместителя гендиректора в этой структуре.
Маммет Байрамгулыев назначен хякимом Дашогузского велаята, и освобожден от должности хякима города Дашогуза.
(Автор: Гусейн Гасанов)