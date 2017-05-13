Глава Туркменистана назначил региональных кураторов

2017-05-13 08:43 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении ряда вице-премьеров ответственными кураторами за регионы страны, говорится в сообщении туркменского правительства.

Оразмырат Гурбанназаров назначен по Ахалскому велаяту (области), Байрам Аннамередов по Балканскому велаяту, Эсенмырат Оразгельдиев по Дашогузскому велаяту, Мухамметмырат Айдогдыев по Лебапскому велаяту, Бяшим Ходжамаммедов по Марыйскому велаяту, Дадебай Амангелдиев по городу Ашхабаду.

В документе говорится, что это повысит ответственность кураторов за социально-экономическое развитие страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)