Туркменистан готовит Программу борьбы с коррупцией и взяточничеством

2017-05-13 08:45 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане будет разработана Программа борьбы с коррупцией и взяточничеством, пишет в субботу газета Нейтральный Туркменистан.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил это Госсовету безопасности и Меджлису (парламента) Туркменистана.

Выступая на заседании правительства, глава государства отметил,что "результаты проведенных проверок факты выявили факты взяточничества и коррупции среди работников правоохранительных учреждений, а также в других ведомствах".

Президент подчеркнул, что взяточничество и коррупция приводят к снижению эффективности деятельности государственных структур и общества, замедлению роста экономики, создают серьезные препятствия на пути государственного развития.

"Главной целью этой Программы должно стать устранение в обществе причин и условий возникновения коррупции",- сказано в материале.

Президент Туркменистана также высказался за пересмотр соответствующих законов и усиление наказание за взяточничество и коррупцию. В частности, предусмотреть, отмену помилования для лиц уличённых во взяточничестве.

(Автор: Гусейн Гасанов)