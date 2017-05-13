Cкончался бывший президент Финляндии Мауно Койвисто

2017-05-13 08:48 | www.trend.az | 3

В Финляндии в пятницу в возрасте 93 лет скончался бывший президент республики Мауно Койвисто (Mauno Koivisto), передает Интерфакс со ссылкой на канцелярию президента.

Как сообщает канцелярия президента Финляндии, Койвисто умер в больнице Мейлахти (Meilahti).

Мауно Койвисто возглавлял государство 12 лет - с 1982 по 1994 год. Он был девятым президентом Финляндии. До этого работал премьер-министром, министром финансов и главой Банка Финляндии.

В последние годы тяжело болел прогрессировавшей болезнью Альцгеймера, не посещал публичных мероприятий. В марте 2017-го экс-президент находился в специализированном приюте.