В Туркменистане заведены уголовные дела по случаям хищения госимущества и мздоимства

2017-05-13 08:53 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В настоящее время в Туркменистане заведены уголовные дела по признакам преступлений, связанных со взяточничеством и хищением государственного имущества, продолжаются следственные действия, сообщает госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Об этом на заседании правительства доложил председатель Верховного суда Бегенч Чарыев. Речь шла о результатах проверок в ряде ведомств, выявивших случаи коррупции и взяточничества среди лиц, занимающих руководящие должности.

Далее были представлены результаты следственных действий и принятых мер по уголовным делам бывших руководителей дирекции по строительству газохимического комплекса госконцерна «Туркменгаз», Байрамалийского предприятия по производству растительного масла гособъединения пищевой промышленности и Бахарлынского цементного завода гособъединения «Туркменцемент».

Также были озвучены итоги судебного разбирательства по уголовным делам некоторых сотрудников органов прокуратуры.

(Автор: Гусейн Гасанов)