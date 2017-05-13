Полиция Рима прокомментировала взрывы в центре города

2017-05-13 09:08 | www.oxu.az | 3

Представитель полиции Рима Массимо Импрота заявил, что взрыв в столице Италии был двойным, а его причиной могла стать «демонстративная акция», поскольку организатор изначально не планировал добиться максимального числа жертв, передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

«Собранные свидетельства говорят, что имел место двойной хлопок одного и того же взрывного устройства с запалом из горючей жидкости, а не два взрыва», - подчеркнули в полиции.

При этом он отметил, что взрывное устройство было снабжено таймером, но не имело радиоуправления.

По информации следователей, бомбу поместили в пластиковую коробку между двух припаркованных автомобилей, пишет SkyTG 24. Кроме того, были найдены две пластиковые литровые бутылки, внутри которых обнаружены следы горючей жидкости, отметили следователи.

Специалисты утверждают, что взрывное устройство собирал профессионал, но он не ставил цели добиться большого числа жертв. При этом ответственности за взрыв до сих пор никто не взял.

Ранее сообщалось, что взрыв на центральной улице Рима могли устроить местные анархисты в качестве протестной акции.

Инцидент произошел в пятницу утром на улице Авентино. По информации газеты Il Messaggero, два самодельных взрывных устройства были заложены между автомобилями, припаркованными у почтового отделения. По последним данным, никто не пострадал. Прокуратура Рима открыла расследование по факту взрыва.