В рамках IV Игр исламской солидарности в Баку стартовали соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)

2017-05-13 09:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на кольцах и брусьях. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на соревнованиях представят Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов среди мужчин и Марина Некрасова, Юлия Иншина и Екатерина Тишкова среди женщин.