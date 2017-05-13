Цепная авария в Баку: Есть пострадавшие – ФОТО

2017-05-13 09:32 | www.oxu.az | 4

В Баку столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Насиминском районе.

Двигавшийся по проспекту Бюльбюля на высокой скорости автомобиль марки «Лада Приора» потерял управление и в результате врезался в стоявшие на обочине у пересечения с улицей Башира Сафароглу автомобили BMW и Lexus, а также двигавшийся Chevrolet.

В результате автомобиль «Лада Приора» был деформирован, его водитель доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

З.Г.

