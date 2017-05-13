Цепная авария в Баку: Есть пострадавшие – ФОТО
2017-05-13 09:32 | www.oxu.az | 4
В Баку столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавшие.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Насиминском районе.
Двигавшийся по проспекту Бюльбюля на высокой скорости автомобиль марки «Лада Приора» потерял управление и в результате врезался в стоявшие на обочине у пересечения с улицей Башира Сафароглу автомобили BMW и Lexus, а также двигавшийся Chevrolet.
В результате автомобиль «Лада Приора» был деформирован, его водитель доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.