Сценический номер представительницы Азербайджана самый обсуждаемый на "Евровидении-2017" (ФОТО/ВИДЕО)

2017-05-13 09:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 13 мая представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева (сценический псевдоним Dihaj) с песней Sceletons выступит в финале конкурса. Как сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы, ее сценический номер - самый обсуждаемый на конкурсе в этом году.

Автором театральной сценической постановки для конкурсной песни Skeletons является известный азербайджанский хореограф и режиссер-постановщик Наиля Мамедзаде. Несмотря на простоту идеи постановки, осуществить ее на евровидийной сцене оказалось не так-то легко. С целью достижения совершенства, делегации потребовалось поработать с тремя вариантами декораций. Первый вариант, подготовленный из стальных рамок, оказался слишком тяжелым - вес стены составил 137 кг. Второй вариант, изготовленный из дерева, не подошел сцене из-за грубости. А последний вариант был подготовлен из специальных металлических сплавов, что максимально позволило облегчить конструкцию.

Использованная для номера и вызвавшая чрезмерное обсуждение маска коня была изготовлена на заказ в Европе.

Отметим, что в портфолио Наили Мамедзаде входят: работа над интервал актами песенного конкурса "Евровидение-2012" и церемониями открытия и закрытия первых Европейских Игр.

Автор сценических костюмов Dihaj и ее бэк-вокалистов греческий дизайнер и стилист Dimitrios C Masouras. Сценический образ Дианы создают украинский визажист Марта Скальская и бакинский стилист по волосам Антон Заболотный.

Песню Skeletons написали известный азербайджанский композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Они работали с Эльдаром Гасымовым и Нигяр Джамал над их победным номером для "Евровидения-2011". Сандра принимала участие в создании песен "Hour of the Wolf", "Drip Drop" и других.

(Автор: Джани Бабаева)