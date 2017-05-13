Баку 2017: Сегодня начнутся соревнования по 12 видам спорта

2017-05-13 09:43 | www.oxu.az | 3

В шестой игровой день Исламских игр солидарности «Баку 2017» начнутся соревнования по 12 видам спорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, это дзюдо/парадзюдо, карате, стрельба, плавание, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика и водное поло.

В соревнованиях по гандболу определятся финалисты. Женская сборная сыграет с Узбекистаном.

В волейболе начнутся игры II тура. Мужская и женская сборные Азербайджана сыграют с Турцией и Таджикистаном соответственно.

В водном поло противником Азербайджана станет Иран.

Сегодня честь нашей страны будут защищать в общей сложности шесть каратистов: Фирдовси Фарзалиев, (60 кг), Ниязи Алиев, (67 кг), знаменосец Рафаэль Агаев (75 кг), Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг) и Фарида Абиева (61 кг).

В соревнованиях по боксу на ринг выйдут Масуд Юсифзаде (52 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг) и Рауф Рагимов (81 кг).

З.Г.

