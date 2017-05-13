МВД провело операцию: Задержан золотистый Mercedes

2017-05-13 10:00 | www.oxu.az | 3

В Баку полиция установила факт похищения автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, 11 мая около 12:20 сотрудники службы МВД «Безопасный город», Call-центра 102 и отделения государственной дорожной полиции Сабаильского района обнаружили угнанный пять месяцев назад автомобиль.

Сообщается, что золотистый Mercedes E-220, принадлежащий жителю Баку Вугару Бабаеву, хранился по адресу: Сальянская дорога, 24 в Сабаильском районе.

Владелец автомобиля Вугар Бабаев заявил, что 12 декабря прошлого года оставил свой автомобиль в 1-ом жилом массиве в поселке Бадамдар и больше его не видел.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 185.1 УК АР (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Э.А.

