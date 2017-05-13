Стартовали соревнования по дзюдо IV Игр исламской солидарности в Баку

2017-05-13 10:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В субботу стартовали соревнования по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

На соревнованиях по дзюдо Азербайджан представляют Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев.

Среди женщин за медали будут бороться Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев)