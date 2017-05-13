Стартовали соревнования по плаванию IV Игр исламской солидарности в Баку

2017-05-13 10:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу стартовали соревнования по плаванию в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

На соревнованиях по плаванию среди мужчин Азербайджан представляют Борис Крылов, Николай Траров, Дориан Фазекас, Вели Исрафилов, Дмитрий Салей, Евгений Лазука и Максим Шемберев.

Среди женщин Азербайджан на соревнованиях будут представлять Фатима Аликеримова, Илаха Рзаева и Алсу Байрамова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Гусейн Велиев)