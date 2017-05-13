Стартовали соревнования по каратэ среди женщин в рамках Исламиады в Баку

2017-05-13 10:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках IV Игр исламской солидарности в субботу стартовали соревнования по каратэ среди женщин.

Соревнования проходят в Бакинском спортивном зале.

На этих соревнованиях Азербайджан представляют Нурана Алиева (до 50 кг), Илаха Гасымова (до 55 кг) и Фарида Абиева (до 61 кг).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Азад Гасанли)