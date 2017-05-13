Трамп: СМИ не замечают моей активности

2017-05-13 10:30 | www.oxu.az | 3

«Я являюсь очень активным главой государства, однако СМИ этого не замечают».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Они меня не знают, я очень активный президент. Я имею дело с Китаем, с Японией, с Северной Кореей, со всеми этими различными вопросами. На днях ко мне приезжал министр иностранных дел России, а следом — они об этом не говорили — министр иностранных дел Украины приехал. Я сказал: «Ребята, вам нужно помириться»», - рассказал Трамп.

Он также отметил, что американские журналисты говорили только о визите российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее Трамп призвал к мирному сосуществованию Россию и Украину после встреч с главами МИД обеих стран Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным.