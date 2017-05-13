В Баку проходят соревнования по стрельбе в рамках Исламиады

2017-05-13 10:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в субботу стартовали соревнования по стрельбе в рамках IV Игр исламской солидарности.

На соревнованиях по стрельбе среди мужчин Азербайджан представляют Руслан Лунев и Али Меджидли.

Азербайджан на соревнованиях среди женщин будут представлять Шафаг Амрахова и Айдан Джамалова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Гусейн Велиев)