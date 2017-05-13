Летом сопредседатели совершат визит в регион

2017-05-13 10:35 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», об этом во время своего выступления на организованной аналитическим центром «Atlantic Council» конференции заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

«Мы планируем следующую поездку в столицы сторон конфликта. Скорее всего, это будет в июне или в начале июля»,- отметил он.

Дипломат также отметил, что «они хотели бы, чтобы президенты встретились снова, и чем раньше, тем лучше».