В Кабуле произошёл взрыв, есть жертвы

2017-05-13 10:39 | www.oxu.az | 3

По меньшей мере два человека погибли и столько же получили ранения в результате взрыва в Кабуле, передаёт Oxu.Az со ссылкой на RT.

По информации, жертвами взрыва стали государственные служащие.

Подробности не уточняются. К настоящему времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее взрыв произошёл в школе в афганской провинции Парван. В результате атаки погибли как минимум девять человек.