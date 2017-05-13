Сегодня разыгрываются 30 комплектов медалей Исламиады в Баку

2017-05-13 10:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу разыгрываются 30 комплектов медалей Исламских игр солидарности в Баку, сказал генеральный директор по операциям операционного комитета Игр Майкл Лойнд на пресс-конференции.

По его словам, медали будут разыгрываться в шести видах спорта.

По словам гендиректора, церемония открытия Игр очаровала всех зрителей во всем мире. Церемонию открытия Игр смотрели в 55 странах мира, сказал Лойнд.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Ильхама Исабалаева)