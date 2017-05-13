Азербайджанские гандболистки вышли в финал Исламиады

2017-05-13 10:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по гандболу вышла в финал соревнований IV Игр исламской солидарности.

Сегодня в полуфинале азербайджанские спортсменки уверенно обыграли оппоненток из Узбекистана со счетом 45:25.

Своих соперниц в финале сборная Азербайджана узнает во второй половине дня, после завершения полуфинального матча между командами Турции и Камеруна.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анвар Мамедов)