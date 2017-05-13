Стала известна сумма средств, выделенных на агентурную сеть МНБ

2017-05-13 10:46 | www.apa.az | 4

Стала известна сумма, потраченная Антитеррористическим центром упраздненного МНБ на агентурную сеть.

Как сообщает АПА, данные сведения указаны в материалах уголовного дела начальника Антитеррористического центра МНБ, генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника центра, полковника Азера Мехтиева.

В справке о расходах средств отмечено, что за каждые 10 месяцев 2011-2015 гг. по «9 статье», где предусмотрены операционные расходы, Антитеррористическому центру было выделено 8.319.533.45 AZN, 2.033.467 долларов США и 450.570 евро.

Отмечается, что по контрразведывательным операциям всего было присвоено 5.148.735 AZN и 1.358.500 долларов США.

Уголовное дело начальника Антитеррористического центра МНБ, генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника центра, полковника Азера Мехтиева рассматривают в Бакинском военном суде. Им предъявлен ряд обвинений.