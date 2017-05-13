Церемония открытия IV Игр исламской солидарности транслировалась в 55 странах мира

2017-05-13 10:54 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на проведенной в связи с Исламиадой пресс-конференции заявил генеральный директор по операциям Операционного комитета IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» Майкл Лойнд.

Он сказал, что причина отказа Судана принять участие в соревнованиях пока неизвестна: «В Кувейте была проведена соответствующая подготовка. Они смогли бы принять участие в Играх как независимые спортсмены. Однако, к сожалению, Кувейт, Ливия и Судан не смогли прислать свои команды».

М.Лойнд отметил, что с самой большой командой на соревнованиях выступит Азербайджан: «В Играх примут участие свыше 400 азербайджанских спортсменов».

Майкл Лойнд также добавил, что церемония открытия IV Игр исламской солидарности транслировалась в 55 странах мира.