Азербайджан обеспечил первую медаль на Исламиаде

2017-05-13 10:50 | www.oxu.az | 3

На Исламских играх солидарности «Баку 2017» стартовала финальная стадия соревнований по гандболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в первом матче дня между собой сыграли гандболистки Азербайджана и Узбекистана.

Встреча в спортивном олимпийском комплексе «Серхедчи» прошла с преимуществом хозяек поля. Подопечные Георгия Воронина завершили первый тайм со счетом 24:13 в свою пользу.

После перерыва наши гандболистки добились еще большего преимущества - 42:25.

Таким образом, сборная Азербайджана прошла в финал и обеспечила себе минимум серебряную медаль.

Соперник наших гандболисток определится в матче Турция – Камерун, который начнется сегодня в 13:30.

Э.А.

