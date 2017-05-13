Independent Journal Review: Поставляемое Россией оружие - угроза Армении, а не кому-то еще

2017-05-13 11:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Армении Серж Саргсян может встать на путь сирийского лидера Башара Асада с его упущенными шансами, и поставляемое ему Россией оружие может стать большей угрозой самой Армении, чем кому-либо еще, пишет Джейкоб Камарас, журналист из Хьюстона, экс-главный редактор Jewish News Service, в статье, опубликованной авторитетным независимым американским порталом Independent Journal Review.

Назначение в апреле генерала ВС Армении Юрия Хачатурова главой Организации Договора о коллективной безопасности, широко известной как «путинское НАТО», иллюстрирует степень влияния Кремля на своих соседей, среди которых Армения - самый яркий пример, говорится в статье.

Наименее суверенное из всех постсоветских государств - иногда даже по сравнению с собственными внутренними автономиями, - Армения заполнена российскими военными базами и оружием, а ее внешние границы охраняются российскими офицерами безопасности, пишет автор, добавляя, что назначение Хачатурова доказывает, что даже в мире евразийских сателлитов, где доминирует Москва, Армения выделяется как ультралояльный и зависимый российский вассал.

Помимо того, что Россия контролирует Ереван напрямую, Москва разместила в двух своих сателлитах, Армении и Сирии, еще и свои комплексы «Искандер», говорится в статье.

«Очевидно, для России разница между территориями, которые она формально считает своими собственными, и несостоятельными государствами, которые она эффективно контролирует, очень символична», - пишет автор.

Армения остается номинально независимой - но Москва уже давно перешла все красные линии, пишет Камарас.

«У Армении все еще есть шанс построить мир со своими соседями, такими как Азербайджан, и двигаться к более устойчивому суверенитету. Если эта возможность будет упущена, Саргсян может встать на путь Асада с его упущенными шансами», - пишет автор.

(Автор: Эльмира Таривердиева)