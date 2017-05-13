Азербайджанская дзюдоистка на Исламиаде в Баку перешла в следующий этап

2017-05-13 11:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская дзюдоистка Кифаят Гасымова перешла в следующий этап, победив соперницу из Марокко в категории 57 килограммов.

В субботу стартовали соревнования по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Среди женщин за медали борются Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.

В соревнованиях по дзюдо среди мужчин Азербайджан представляют Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.