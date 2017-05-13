Девочка, привлекшая всеобщее внимание на открытии Исламиады – ФОТО

2017-05-13 11:11 | www.oxu.az | 2

Вчера на Бакинском олимпийском стадионе состоялась официальная церемония открытия IV Исламских игр солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, одним из запомнившихся моментов вечера стал образ Мины и ее деда.

Деда сыграл народный артист Азербайджана, актер Нураддин Мехдиханлы.

Настоящее имя главной героини Мины – Элеонора Юсифова. Девочке 13 лет, семь из которых она занимается художественной гимнастикой.

A.C.