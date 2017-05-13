Страшное ДТП в Евлахе: Шестеро погибших – ОБНОВЛЕНО + ФОТО
2017-05-13 11:18 | www.oxu.az | 2
Трое из погибших в результате вчерашнего ДТП в Евлахском районе были сотрудниками фирмы «Veysəloğlu».
Как передает Oxu.Az, пассажиры одного из автомобилей Зульгадар Зульгадарли, 1993 года рождения, Пярвиз Зейналов, 1988 года рождения и Захир Аллахвердиев, 1992 года рождения, являлись представителями бардинского офиса фирмы.
Остальные погибшие были жителями села Салахлы Евлахского района.
21:22 (12.05.2017)
В Евлахе произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, авария произошла на пролегающем через село Танрыгулулар отрезке автомобильной дороги Мингячевир-Бахрамтепе.
В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-21015» и «ВАЗ-2107» пять человек погибли на месте аварии, а один скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.