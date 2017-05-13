Президент Ирана в случае переизбрания не откажется от выплаты денежных субсидий

2017-05-13 11:07 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не откажется от плана денежных субсидий, если он будет избран президентом на второй срок.

Выступая в прямом эфире во время дебатов с соперниками накануне вечером, Рухани сказал, что его потенциальное будущее правительство продолжит выплачивать индивидуальные выплаты в размере 450 000 риалов (12 долларов) физическим лицам.

Позиция кандидатов в отношении денежных дотаций превратилась в решающую тему последних дебатов кандидатов в президенты Ирана. Многие считают, что бывший президент Махмуд Ахмадинежад выиграл в свое время выборы, потому что он обещал субсидии.

Каждый месяц правительство должно выплачивать около 34 триллионов риалов (1,05 миллиарда долларов) людям в качестве денежных субсидий. До сих пор правительство выплатило более 2,5 квадриллионов риалов в виде денежных субсидий. Исследование, проведенное Исследовательским центром парламента, показывает, что денежные субсидии не помогли бороться с бедностью.

(Автор: Эльмира Таривердиева)