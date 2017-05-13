Азербайджанские гимнастки в финале соревнований по спортивной гимнастике в рамках Исламиады

2017-05-13 11:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки вышли в финал соревнований по спортивной гимнастике в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

В упражнениях на разновысоких брусьях в финал с первого места вышла Юлия Иншина, набрав 12,250 балла. Екатерина Тишкова квалифицировалась в финал с третьего места (11,600 балла).

В финал также прошли турчанки Демет Мутлу и Экин Морова, а также Рифда Ирфаналутфи и Таша Девира (обе из Индонезии).

В опорном прыжке Марина Некрасова и Юлия Иншина вышли в финал со вторым и третьем результатом соответственно.

Также квалифицировались Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, Демет Мутлу и Экин Морова из Турции и представительницы Индонезии Рифда Ирфаналутфи и Армартиани Амартиани.

(Автор: Максим Цурков)