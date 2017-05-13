МВД: За минувшие сутки на территории Азербайджана зарегистрировано 83 факта преступлений

2017-05-13 11:25 | www.apa.az | 2

Правоохранительными органами Азербайджана за минувшие сутки на территории страны было зарегистрировано 83 факта совершения преступлений, 18 из них были раскрыты по «горячим следам».

Как сообщили АПА в Министерстве внутренних дел Азербайджана, задержаны и переданы органам следствия объявленные ранее в розыск 20 человек, обвиняемых по различным статьям Уголовного кодекса АР.

На дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в котором погибли 5 и получили травмы различной степени тяжести 4 человека.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, были выявлены 8 фактов преступлений, связанных с наркотиками и 1 факт - с оружием.

За совершение преступлений задержаны 26 человек.