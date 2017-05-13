В России подорожали водка и коньяк

2017-05-13 11:26 | www.oxu.az | 2

Минимальная розничная цена на водку в России с 13 мая выросла на 7,9 процента — до 205 рублей за 0,5 литра.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в соответствующем приказе Минфина.

Помимо водки, подорожал коньяк — его запрещено продавать дешевле 371 рубля за бутылку, рост цены составил 15,2 процента.

14 апреля вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, заявил, что правительство не намерено до 2018 года пересматривать минимальную розничную стоимость водки.

По его словам, в кабмине развернулась дискуссия с участием Минфина и Росалкогольрегулирования по этому поводу. В результате пришли к выводу, что пол-литра водки должно стоить 205 рублей.

Хлопонин уточнил, что развернувшиеся споры, с одной стороны, касались стимулирования отрасли, с другой — возможности для людей «потреблять качественный продукт и не уходить в суррогат».

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась для отсечения дешевых суррогатов. Последнее повышение цен состоялось в июне 2016 года, тогда минимальная цена была установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.