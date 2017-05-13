Еще две азербайджанские дзюдоистки вышли в полуфинал Исламиады

2017-05-13 11:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Еще две азербайджанские дзюдоистки Назакат Азизова и Ханым Гусейнова в субботу вышли в полуфинал соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Назакет Азизова одержала победу над спортсменкой из Габона Эстером Корин Эвала Бондим в категории 52 килограмма.

Ханым Гусейнова вышла в полуфинал, победив спортсменку из Туркменистана Айну Джумакулиеву в категории 63 килограмма.

В субботу стартовали соревнования по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности в Баку.

Среди женщин за медали борются Аише Гурбанлы, Назакет Азизова, Кифаят Гасымова и Ханым Гусейнова.

В соревнованиях по дзюдо среди мужчин Азербайджан представляют Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 видам спорта - 17 олимпийским и 3 неолимпийским.